Magic Johnson n'est plus dans le top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA. Ce mardi, il a été dépassé par Chris Paul. Sur le parquet de Milwaukee, le meneur de Phoenix a totalisé 13 assists pour porter son total en carrière à 10 145. C'est avec une offrande pour envoyer Devin Booker au dunk sur une contre-attaque dans le quatrième quart-temps que le joueur de 35 ans a pris le meilleur sur l'ancienne star des Lakers. Cette action permettait à la franchise basée dans l'Arizona de revenir à trois points après avoir été menée de neuf unités à 10 minutes de la fin du match. Les deux équipes sont finalement allées en prolongation où Phoenix s'est imposé sur un ultime lancer-franc de Devin Booker (127-128). De son côté, CP3 a terminé en double-double (22 points, 13 passes décisives). Avec ce succès, l'équipe entraînée par Monty Williams consolide sa deuxième place à l'Ouest et s'affirme comme un prétendant au titre. Un tel statut a été obtenu grâce à l'arrivée de Chris Paul à la Talking Stick Ressort Arena.

« C'est irréel ! »

Le meneur apporte sa longue expérience et sa culture de la gagne dans le jeune vestiaire des Suns et facilite la tâche de ses coéquipiers avec la justesse de son jeu et son intensité défensive sur le terrain. Le natif de Winston-Salem est le seul joueur en activité avec plus de 10 000 passes décisives en carrière et cette saison, il possède le meilleur ratio assists/pertes de balle des joueurs qui tournent à plus de cinq offrandes par match. Avec 22 matchs à plus de dix passes décisives, le cinquième meilleur passeur de la Ligue en compile en moyenne 8,7 par match. Ce rendement, seize ans après avoir été drafté par New Orleans lui a permis de dépasser Magic Johnson dans l'histoire de la NBA. Un honneur d'autant plus important qu'il s'agit de l'apôtre du Showtime. « C'est fou. Je connais très bien Magic. Il a toujours été un mentor incroyable. C'est Magic ! Il n'y en aura jamais un autre comme lui. Quand j'étais petit, j'essayais de faire ses passes aveugles. C'est irréel », a savouré l'undécuple All-Star en conférence de presse d'après-match. Même s'il ne sera jamais l'égal de son illustre aîné, Chris Paul est désormais devant lui dans l'histoire de la NBA.