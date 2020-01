Pas de Giannis Antetokounmpo ? Pas de problème, Milwaukee a d'autres cordes à son arc. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans leur antre du Fiserv Forum, les Bucks n'ont fait qu'une bouchée de Washington (151-131), malgré l'absence de leur MVP. Laissé au repos après la virée parisienne de son équipe, car touché l'épaule droite, le Grec a tout de même pu assister au véritable récital de sa franchise et de son coéquipier Khris Middleton, qui a parfaitement pris le relais en son absence.

The first player in @NBA history to score 50+ points while shooting 70%+ 3PT and 100% FT in a game (min. 10 attempts for both).

En effet, si le meneur des locaux Eric Bledsoe (34 points, 6 rebonds et 10 passes décisives) ou l'arrière des Wizards Bradley Beal (47 points et 6 passes décisives) ont fait fort dans le Wisconsin, le numéro 22 a frappé encore plus fort, en inscrivant plus d'un tiers des points de son équipe. Avec 51 points, à 16 sur 26 aux tirs dont 7 sur 10 à trois points et 12 sur 12 aux lancers-francs, 10 rebonds et 6 passes décisives en environ 36 minutes, le 2eme All-Star de Milwaukee a tout simplement sorti le meilleur match de sa carrière, une performance digne de Kobe Bryant.

« Bryant ? Je peux lui dédier ce match »



En plus d'avoir été essentiel dans la belle victoire des Bucks, l'arrière de 28 ans a ainsi pu rendre sur le parquet un magnifique hommage à celui qui est tragiquement décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère. « Kobe était l'un de mes joueurs préférés, au-dessus de Michael Jordan. J'ai beaucoup pris de son jeu. Tout le monde parle de la "Mamba mentality." Être ici et réussir ce genre de performances, je peux lui dédier ce match en guise de remerciement pour ce qu'il a fait pour le jeu », a d'ailleurs reconnu Middleton, après la rencontre, au sujet de son énorme performance contre les Washington Wizards.

"It was LEGENDARY what we saw tonight by @Khris22m!!"

Victorieux, les joueurs de Mike Budenholzer enchaînent donc une 9eme victoire de suite et confortent du même coup leur 1ere place de la Conférence Est, avec le meilleur bilan de la NBA. Prochain rendez-vous pour Milwaukee, la réception des Denver Nuggets dans un choc qui promet de faire des étincelles.