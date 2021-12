Malgré le retour de protocole covid de Kevin Durant (33pts,6 rbds) et le triple-double de James Harden (33pts, 14rbds, 10pds), les Nets n’ont pas pu venir à bout des 76ers, emmenés par le duo Joel Embiid (34pts, 7rbds) - Tyrese Maxey (25pts, 7rbds). La rencontre fut serrée, avec pas moins de 19 changements de leaders et aucune équipe n’a compté plus de onze points d’avance (+11 pour les 76ers en début de deuxième quart). Brooklyn menait de sept points à un quart d’heure de la fin mais Philadelphia est revenu. A 3’24 du buzzer, les deux équipes étaient à égalité (97-97), puis les 76ers ont accéléré et ont signé un 9-2, avec notamment deux tirs longue distance de Maxey et Seth Curry, et les Nets n’ont jamais pu revenir. Grâce à ce troisième succès, Philadelphia est sixième de l’Est, à cinq matchs du leader Brooklyn.