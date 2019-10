L’affiche était alléchante. Et pas seulement parce que les Sixers et les Wolves émargeaient parmi les rares équipes encore invaincues après à peine plus d’une semaine de compétition. Le choc entre Philadelphie et Minnesota valait également pour son duel en haute altitude entre Joël Embiid et Karl-Anthony Towns, que beaucoup considèrent comme les deux meilleurs pivots du moment. Et ce d’autant plus que les deux hommes se vouent une certaine inimité, entretenue à coups de trash-talking, que ce soit sur le parquet ou les réseaux sociaux. La confrontation entre les deux hommes, mercredi, n’a fait que confirmer cet antagonisme…

Sur une action a priori anodine, Towns et Embiid se sont en effet violemment accrochés, terminant leur longue empoignade au sol après que l’intérieur des Wolves a déclenché une droite qui s’est transformé en clé à la tête. Il a finalement fallu l’intervention de leurs coéquipiers, dont un Ben Simmons qui n’a pas hésité à attraper KAT à la gorge, pour mettre fin au pugilat. Et égal à lui-même, Joël Embiid n’en a pas perdu le sourire, célébrant au contraire cette bagarre avec Mike Scott, spécialiste de la chose, avant de chauffer un peu plus le public, qui le raccompagnait aux vestiaires à coups de «MVP ! MVP !».

Steph Curry heads to the locker room with an apparent wrist injury after taking a scary fall. pic.twitter.com/xt4fgp6Y4U — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 31, 2019

KAT and Joel Embiid got into it in Philly pic.twitter.com/2hECsbzKRv — SportsCenter (@SportsCenter) October 31, 2019

Un match à sens unique

A l’issue du match, le Camerounais était d’ailleurs plutôt content de lui-même. "J’aime entrer dans la tête de mes adversaires", a-t-il ainsi lancé pour expliquer cette bagarre "sortie de nulle part". Le natif de Yaoundé était d’autant plus satisfait que les Sixers l’ont finalement emporté 117-95 et qu’à son sens, le risque de suspension est à exclure. "Je n’ai donné aucun coup. Je ne devrais donc pas être suspendu", a-t-il ainsi affirmé, son adversaire étant quant à lui "seulement déçu par la défaite".

Une défaite en forme de correction, Philadelphie s’imposant finalement 117-95 après avoir viré à la pause avec 19 longueurs d’avance. On peut compter sur Joël Embiid, qui en était à 19 points à 7 sur 14, pour s’en être donné à cœur joie face à son meilleur ennemi…