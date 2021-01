Le match entre Cleveland et New York n’était clairement pas le plus attendu de la nuit, mais il a permis à Andre Drummond de s’offrir un énorme double-double ! Le pivot de 27 ans, qu’on annonce sur le départ suite à l’arrivée de Jarrett Allen et qui était incertain pour ce match en raison d’une douleur au tendon d’Achille, a marqué 33 points et pris 23 rebonds lors de la victoire 106-103 des Cavaliers face aux Knicks. L’ancien joueur de Detroit égale ainsi son record de points en carrière, établi en 2015 contre Chicago (son record de rebonds étant de 29), en ayant réussi 10 de ses 18 tirs (0/1 à 3pts) et 13 de ses 19 lancers-francs. De quoi donner envie à Cleveland de la conserver ?