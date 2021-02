Il y a seulement six jours, l’affaire s’était bien mal terminée. Les Warriors avaient chuté sur le parquet de Charlotte d’une courte tête au buzzer (102-100) et Draymond Green avait été exclu dans les derniers instants pour deux fautes techniques. Alors, pour les retrouvailles contre Charlotte, le joueur de 30 ans était très remonté. Et, sur le parquet des Hornets, cela s’est cette fois mieux passé. Green s’est vengé.



Au Chase Center, c’est parti fort. Désireux de laver le précédent affront, Green met beaucoup d’intensité dès l’entame, et récolte une faute après deux minutes de jeu seulement. Heureusement, il retrouve aussi vite ses esprits pour briller sur le terrain. Déchainé, il achève le premier quart-temps avec 7 points, 8 passes et 7 rebonds. Il inspire aussi Kelly Oubre Jr qui empile 15 unités. Golden State plane avec 77% de réussite aux tirs et 16 passes décisives. En face, LaMelo Ball installe la résistance avec 10 pions (22 points, 7 rebonds, 6 passes au final), les Hornets serrent les dents (36-28).

🔥 Career-high 19 AST for Draymond

🔥 Triple-double (11 PTS, 12 REB)

🔥 @warriors win 3rd in a row@Money23Green was ACTIVE tonight. pic.twitter.com/3UqgGchgm2

— NBA (@NBA) February 27, 2021





Le duo Curry-Green inspiré



Golden State finit par se calmer quelque peu et Charlotte en profite. Le deuxième cinq des Warriors affiche ses carences, les joueurs de James Borrego signent un 15-3 en l’espace de six minutes. Malik Monk (25 points) s’illustre et permet aux siens de passer devant au tableau d’affichage (43-39). Toujours aussi remonté, Green revient alors et fait du bien. Cela se voit, bien accompagné par Stephen Curry, il maltraite la défense des Hornets. Curry place un tir primé et Golden State mène 47-43.



Grâce à leur duo de choc, les Dubs terminent sur un splendide 27-8 et rejoignent les vestiaires en menant à la pause (66-51). 15 points de retard au compteur pour les locaux qui s’accrochent pourtant et retrouvent leur parquet avec envie. La défense s’organise pour gêner Curry et Green, les tirs de loin passent plutôt pas mal (4 sur 5). Charlotte réduit plusieurs fois l’écart sous les 10 unités.

Draymond Green (career-high 19 AST) becomes the first @warriors player to reach 19 AST since Baron Davis on Jan. 11, 2008. pic.twitter.com/zRoO8mcZ0c

— NBA History (@NBAHistory) February 27, 2021





Premier triple-double de Green, record de passes



Mais les Hornets ne reviendront tout de même pas. Green a décidé de se racheter et l’intérieur claque dans tous les sens. Les passes défilent (17), tandis qu’il profite des mouvements de Curry pour scorer. 12 points amassés et +19 en faveur des visiteurs (103-84). Les Warriors maintiennent leur avantage et Draymond Green conclut la rencontre avec un triple-double du plus bel effet (11 points, 19 passes, 12 rebonds). Son premier de la saison et un record de 19 offrandes ! Curry place, lui, 29 unités, 9 passes et 4 rebonds. Vainqueur (130-121), Golden State aligne aussi trois succès consécutifs pour la première fois de l’exercice. Les Warriors sont 7emes de la Conférence Ouest (18 victoires, 15 défaites) avant d’aller rendre visite aux Lakers qui viennent de renouer avec la victoire contre Portland.