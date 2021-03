LeBron James, la superstar des Lakers, s'est sévèrement tordu la cheville droite dans un choc avec un adversaire et n'a pu finir la rencontre de saison régulière NBA perdue par son équipe contre Atlanta (99-94), samedi à Los Angeles. Son cri de douleur a déchiré le silence du Staples Center au début du 2e quart-temps. A la lutte pour un ballon, il est entré en collision avec Solomon Hill, qui, dans sa chute, a d'abord fait légèrement plier le genou droit de "LBJ", puis provoqué une torsion bien plus accentuée de la cheville vers l'extérieur. Immédiatement, James a saisi sa jambe droite, se tordant de douleur. Quelques secondes plus tard, il s'est finalement relevé et a regagné son banc péniblement.

A la surprise générale, l'ailier de 36 ans a aussitôt rejoint le parquet pour reprendre le jeu et a même inscrit un panier à trois points, après lequel il s'est réceptionné sur la seule jambe gauche. Plus de peur que de mal ? Pas forcément, puisqu'il n'a pu continuer la partie, contraint de finalement regagner le vestiaire, en boitant, une chaise volant au passage sur son trajet, victime de sa frustration. Les Lakers ont ensuite annoncé qu'il ne reviendrait pas finir ce match. En 11 minutes, il avait eu le temps de réussir 10 points et 4 passes.

Son entraîneur Frank Vogel n'a pas été en mesure de "donner plus d'information" sur l'état de la cheville de son joueur, qui était au même moment en train de passer une IRM (imagerie par résonance magnétique) pour déterminer un diagnostic, selon plusieurs médias. Reste donc à le connaître et à savoir combien de temps va nécessiter son rétablissement. Lors de la présaison 2017, il s'était fait une entorse à la cheville gauche qui l'avait mis sur le flanc pendant deux semaines. Les Lakers, désormais 3e de la conférence Ouest après ce revers, doivent déjà composer sans l'autre star, Anthony Davis, qui soigne depuis plus d'un mois une inflammation du tendon d'Achille droit et l'élongation au mollet qu'elle a causée.

Sans ses deux leaders, James compilant en moyenne 25,8 points, 8,1 rebonds et 8 passes décisives cette saison, L.A. n'est évidemment pas la même équipe. Le prochain match qui attend l'équipe californienne a lieu dimanche sur le parquet de Phoenix, qui vient de justement lui chiper la 2e place au classement.