Pour les fans français, le Utah-Orlando de mardi soir à Salt Lake City représentait avant tout un duel entre Rudy Gobert et Evan Fournier. Une opposition qui a tourné à l'avantage du premier (109-102), le Jazz ayant profité de la venue du Magic et du second pour enregistrer une troisième victoire consécutive. Sur le plan des stats aussi, cette rencontre a vu le pivot français des Mormons prendre le dessus sur son compatriote. Il faut dire que si Gobert, encore impressionnant sous les panneaux, s'est offert un nouveau double-double (12 points, 19 rebonds, 5 passes), Fournier, lui, a connu un trou d'air rare pour lui sur les shoots de loin, avec un incroyable 0 sur 8 derrière la ligne alors qu'il a presque rentré toutes ses autres tentatives (8 sur 9). Pas dans un grand soir eux non plus, Nikola Vucevic (12 points, 11 rebonds) et Aaron Gordon (6 points, 5 rebonds) n'ont pas vraiment rendu service à leur équipe, très vite distancée par le Jazz de Donovan Mitchell et Bogdan Bogdanovic, tous deux auteurs de 30 points. Orlando a fait malgré tout de la résistance. Mieux : le Magic est passé devant (+7) dans le dernier quart-temps au prix d'un... 15-0 passé à son adversaire, avant de s'écrouler de nouveau face à l'insistance des deux hommes du match, aidés par l'inévitable Gobert, qui tenait déjà son double-double à la pause.