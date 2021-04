Quand Joel Embiid va, tout va généralement pour Philadelphie. A Dallas, le pivot, sérieux prétendant au titre de MVP, a dominé les débats pour offrir la victoire aux siens (115-93). Le Camerounais a réussi 36 points (10/17 aux tirs, 7 rebonds en 26 minutes) déterminants dans le succès des 76ers qui ont été toujours devant au score. Les Mavs, sans Kristaps Porzingis au repos, ont pu compter sur Luka Doncic (32 pts), mais le prodige slovène était trop seul. Fort de cette victoire et du report du match de Brooklyn à Minneapolis, après la mort d'un jeune homme Noir, Daunte Wright, lors de son interpellation dimanche, les Sixers sont seuls leaders à l'Est. Ils auront le confirmer justement face aux Nets mercredi dans un choc au sommet.

Dallas reste 7e à l'Ouest, devant Memphis (8e), qui a battu Chicago (101-90), et San Antonio (9e) vainqueur à Orlando (120-97). Avant le coup d'envoi en Floride, les deux équipes, leurs staffs et le corps arbitral ont formé un cercle au milieu du terrain, les bras entrelacés et la tête baissée, en réaction au drame survenu à Minneapolis.