Et une soirée de plus à oublier pour les Knicks. Toujours derniers de la Conférence Est (4 victoires - 13 défaites), New York et son meneur français Frank Ntilikina ont connu une nouvelle déconvenue dimanche, au Madison Square Garden dans le derby contre Brooklyn. Mal embarqués d'entrée face à leurs voisins et à un Spencer Dinwiddie (30 points) qui prend décidément un malin plaisir à jouer les facteurs X en l'absence du chef d'orchestre maison Kyrie Irving, le meneur français et les Knicks ont terminé fort la rencontre, mais pour échouer à l'arrivée à deux points des Nets (103-101). Il faut dire que si Marcus Morris, meilleur marqueur de son équipe dimanche avec 26 points, a tout donné pour tenter d'éviter aux siens de subir leur troisième revers sur les cinq derniers matchs, Ntilikina ne peut pas vraiment en dire autant. Pourtant encore présent dans le cinq de départ, l'ancien Strasbourgeois a une fois de plus déçu, avec seulement 8 points à 3 sur 11 aux shoots (1 sur 5 à trois points) et 5 passes. Pour ne rien arranger, le « French Prince » a manqué dans le money time un tir primé qui aurait pu permettre aux Knicks d'égaliser.