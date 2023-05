Sans Chris Paul, blessé, les Suns ont attaqué la rencontre avec la volonté de courir. Sur chaque rebond ou remise en jeu, ils voulaient aller vite, remonter la balle avec cadence. Devin Booker incarne parfaitement cette volonté avec 18 points dans le premier quart-temps. Des points nécessaires, car Kevin Durant est gêné par Aaron Gordon et Jamal Murray est en jambes avec 10 points (29-31).

Les Suns font un premier écart en deuxième quart-temps. Durant se rapproche du cercle et surtout accumule les points sur la ligne des lancers-francs. Les défenses dominent les débats, il y a beaucoup de fautes et à la pause, Phoenix a pris de l'avance (67-52). Mais ça ne tient pas, car les Nuggets retrouvent de l'adresse de loin en troisième quart-temps. Murray est toujours dans les bons coups et Denver passe même devant.

Il reste une minute à jouer dans le troisième quart-temps quand les Suns passent un 5-0. Ensuite, pour commencer le dernier acte, ils enfoncent le clou avec un 9-0. Ce 14-0 fait très mal, surtout que Booker est toujours superbe et Durant parvient enfin à trouver le cercle. Nikola Jokic tente tout, mais Murray fatigue et manque des tirs et les Suns sont solides pour conclure.

Les hommes de Michael Malone s'accrochent, mais cèdent finalement 121-114. Phoenix revient ainsi à 2-1 avec une énorme performance de Booker (47 points) et Durant (39) même si ce dernier a été maladroit. Avec 32 points, Murray a été très bon et Jokic immense avec 30 unités, 17 rebonds et 17 passes !