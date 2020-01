Pas de match depuis deux mois ? Pas de problème. Kyrie Irving était absent depuis le 15 novembre, date de sa dernière sortie avec Brooklyn (une défaite 101-93 à Denver, avec 17 points, neuf passes et six rebonds). De retour face à Atlanta - sans Trae Young - alors qu'il avait encore besoin de cortisone la semaine passée pour soigner son épaule douloureuse et évoquait la possibilité d'une opération, l'ancien meneur des Celtics n'a joué que 20 minutes. Mais quelles 20 minutes : 21 points (meilleur marqueur de la rencontre), 10/11 au tir pour donner 22 longueurs d'avance aux Nets, qui n'ont plus eu qu'à maintenir l'allure pour finir le job (108-86) !



« Avec Paul George, c'est le meilleur retour cette saison après une longue blessure », estime son coéquipier Wilson Chandler pour ESPN. C'est mieux que ça. C'est historique. Jamais un joueur qui n'avait raté au moins dix matchs n'avait shooté à 91% pour son match de reprise, et c'est même loin devant les 80% de Nikola Vucevic qui détenait jusqu'alors la meilleure performance de ce type (en 2015-2016, après 13 matchs d'absence, devant Stephen Curry à 77% en 2017-2018 après 11 matchs d'absence, Nate Robinson à 75% en 2009-2010 après 14 matchs, et Julius Erving en 1986-1987 à 75% également après 18 matchs).



Le seul tir qu'Irving a raté, c'était son premier. « J'aime le jeu, ça m'a tellement manqué. Je travaille juste avec sérieux, mais on sait tous qu'on peut avoir des nuits comme ça. » « C'est un joueur offensif phénoménal », estime Spencer Dinwiddie, qui a débuté au côté d'Irving après l'avoir remplacé à la mène durant ces 26 matchs d'absence. Irving conclut en voyant loin, bien plus loin (pour le Bleacher Report) : « On veut devenir une franchise pour gagner le titre dans les prochaines années. Et même quand je serai parti, cette culture sera toujours là. C'est ce que je veux, c'est un objectif à long terme. » En attendant, les Nets, qui sortaient de sept défaites d'affilée, enchaînent un deuxième succès et sont septièmes à l'Est. Ils recevront Utah mardi et se déplaceront chez les 76ers mercredi. Avec Irving.