Le premier quart-temps a été très accroché et assez offensif pour être très agréable à suivre. Jamal Murray est déjà en jambes avec dix points, face à un Kevin Durant en grand forme avec quinze unités, et Devin Booker le seconde avec huit points. Très adroits, les Suns sont devant d'un point (31-32) et les deux équipes sont bien en place.

En deuxième quart-temps, les choses se compliquent pour les hommes de Monty Williams. La défense de Denver monte d'un cran et les Suns deviennent maladroits et perdent des ballons. Aaron Gordon, Michael Porter Jr. et les autres dominent largement. Pourtant, Nikola Jokic (24 points, 19 rebonds) n'est pas dans un grand soir au niveau de sa réussite au shoot. Néanmoins, Denver a clairement fait le break à la mi-temps (68-51).

Après la pause, Murray et Durant (29 points, 14 rebonds) reprennent leur duel à distance, mais les joueurs de Phoenix ne parviennent pas à revenir (94-81). Le meneur de jeu des Nuggets est énorme (34 points) et ses tirs primés en dernier acte font très mal. Le public est en feu. Dans la foulée, les joueurs de Michael Malone passent un 14-0 qui écarte définitivement les Suns. Denver mène donc 1-0 après cette victoire autoritaire et logique 125-107.