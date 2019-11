Corrigés 129-100 à Miami, les Rockets ont livré une entame de match purement catastrophique. A tel point que les Texans comptaient déjà 32 points de débours à l’issue du premier quart-temps (46-12). Il s’agit du troisième pire début de match de l’histoire de la Ligue depuis 1954 et l’introduction des 24 secondes après le 40-4 infligé par les LA Lakers aux Sacramento Kings en 1987 et le 45-12 signé par les Baltimore Bullets face aux Kansas City Kings en 1972.

L’écart a atteint les 41 unités dans le deuxième quart (59-19) avant que Houston parvienne à limiter (un peu) la casse grâce aux 29 points de James Harden, Russell Westbrook terminant en revanche avec 10 points à 3 sur 11.

Côté Heat, Duncan Robinson et Meyers Leonard ont été autrement plus efficaces, le premier terminant avec 23 points à 8 sur 12 aux tirs et le second faisant encore mieux avec 21 points et un exceptionnel 9 sur 11 aux tirs.