Si les Hornets ont lancé leur saison par une victoire, Charlotte s’imposant sur le fil face à Chicago (126-125), Nicolas Batum a passé une soirée quelque peu frustrante.

Comme attendu, le Français a démarré sur le banc mais a dû en outre se contenter de seulement 11 minutes de jeu. L’ancien Manceau n’a même pas pris le moindre tir, terminant la rencontre avec 4 rebonds et 2 passes.

Ils sont trois Hornets à terminer à plus de 20 points, PJ Washington étant le plus prolifique avec 27 points devant Devonte Graham (23) et Dwyane Bacon (22) et il fallait bien ça face à des Bulls pouvant compter sur un Lauri Markkanen auteur de 35 points et 17 rebonds.