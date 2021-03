Nikola Jokic face à Luka Doncic. Un gros match se déroulait dans le Colorado samedi, entre Denver et Dallas, et ce sont les Mavericks qui ont frappé un grand coup en venant s'imposer 116-103. Alors que les Nuggets étaient invaincus depuis cinq matchs, ils ont subi la loi des Texans, qui ont mené pendant les trois derniers quarts-temps. Denver avait en effet réussi un début de match canon, en menant rapidement de dix points, mais les Mavs ont pris les devants en tout début de deuxième quart et leur avance n'a cessé d'augmenter, pour aller jusqu'à +21 en début de dernier quart.

Même si Nikola Jokic a presque fini en triple-double (26pts, 9 rbds, 11pds) et que Michael Porter Jr et Will Barton ont ajouté 23 points chacun, ils n'ont rien pu faire face face à des Mavericks un petit peu plus adroits (48% de réussite contre 41%) et emmenés par un duo Luka Doncic (21pts, 5rbds, 12pds) - Kristaps Porzingis (25pts, 6rbds) des grands soirs. Denver est désormais sixième et Dallas huitième.