Golden State poursuit son road-trip à l’Est, et les Warriors ont signé une troisième victoire en quatre matchs, sur le parquet de Boston (107-111). Si ce succès parait étriqué, les Californiens ont pourtant mené pendant la grande majorité de la rencontre, avec une avance qui a grimpé jusqu’à +20. Les Celtics sont parvenus à revenir à égalité au début du dernier quart (84-84), mais jamais à passer devant, même si le score n’était que de 107-109 à quatre secondes de la fin. Damion Lee a finalement scellé la victoire des Warriors (la 400eme pour le coach Steve Kerr) aux lancers-francs, et Golden State reprend donc la tête de la Conférence Ouest, avant d'aller à Toronto ce samedi. Stephen Curry, pour son premier match après son record, termine avec 30 points (5/14 à 3pts) et Andrew Wiggins avec 27, alors que les 27 points, 8 rebonds et 6 passes de Jayson Tatum n’ont pas suffi à Boston, qui reste dixième de l’Est.