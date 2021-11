Et dire que Klay Thomson n’a même pas encore fait son retour… Golden State continue de mener la Conférence Ouest, avec une neuvième victoire en dix matchs. Et quelle victoire ! Les Warriors ont dominé Atlanta, 13eme de l’Est, sur le score de 127-113, avec 50 points de Stephen Curry ! Aucun joueur n’avait marqué autant de points depuis le début de la saison, même s’il avait presque atteint cette barre en inscrivant 45 points contre les Clippers pour son deuxième match. Contre les Hawks, le meneur de 33 ans a rentré 14 de ses 28 tirs, dont 9 sur 19 à 3 points, et n’a manqué aucun de ses 13 lancers-francs. Le tout en 35 minutes de jeu, et malgré une petite alerte à l’épaule dans le premier quart-temps.

Il a également ajouté 10 passes et 7 rebonds lors de cette soirée exceptionnelle. Curry a grandement contribué à cette victoire de Golden State, qui était pourtant mené de quinze points par Atlanta au milieu du deuxième quart, dans le sillage d’un Trae Young qui finira avec 28 points. Mais les Hawks ont explosé en plein vol dans le troisième quart, perdu 41-20, avec 18 points d’un Curry dont les fans scandaient déjà le nom pour le titre de MVP.