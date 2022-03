Stephen Curry a célébré son anniversaire --il a eu 34 ans lundi-- en plantant 47 points avec Golden State contre Washington, pour une victoire 126-112 --son septième match à 40 points ou plus de la saison. Toujours troisièmes à l'Ouest, à égalité avec Memphis avec un bilan de 47 victoires et 22 défaites, les Warriors ont surtout pu aligner ensemble sur le terrain Curry, Klay Thompson et Draymond Green, les trois piliers des épopées victorieuses de la dernière décennie, pour la première fois depuis... 2019.