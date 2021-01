Les Warriors continuent d’alterner le chaud et le froid cette saison. Deux succès par-ci, deux revers par-là, les courtes séries positives et négatives s’enchainent et cela continue en cette fin janvier 2021. Suite à deux victoires contre les Lakers (115-113) et les Spurs (121-99), Minnesota était tombé face aux Knicks (104-119) puis les Jazz les avait nettement domptés (127-108). La franchise californienne a renoué avec le succès, et ce sont cette fois les Wolves qui en ont fait les frais (130-108).



Face au dernier de la conférence Ouest, nanti de seulement 4 victoires et 10 revers au coup d’envoi, l’occasion était idéale pour réagir. Golden State ne l’a pas ratée. D’autant que Minnesota était privé de Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell. De son côté, Steve Kerr a tiré les leçons des dernières prestations. Exit James Wiseman, absent du cinq de départ après deux performances défensives plus que décevantes. Le coach des Warriors a opté pour Kevon Looney, faisant « le choix de l’expérience ». « Un pivot vétéran pour jouer avec mon cinq le plus expérimenté. C’est notre meilleur cinq défensif depuis le début de saison », a détaillé Kerr dont la stratégie a payé.

Dans la réaction de la formation triple lauréate ces dernières années (2015, 2017, 2018), Stephen Curry s’est immiscé. Forcément… Le MVP 2015 et 2016 s’est rapidement montré adroit, entraînant Andrew Wiggins dans son sillage. Avec les deux hommes et une défense intraitable, les Warriors ont vite pris les devants (19-4). L’écart s’est creusé à +17 pour se porter +19 et finalement +14 à la pause (68-54), alors qu’entre-temps, Minnesota est revenu à -6 grâce à Jake Layman.

Curry s’est enflammé en fin de rencontre, mais avant cela, Andrew Wiggins a brillé lui aussi en empilant 8 points consécutifs. Ce n’est pourtant pas encore ça pour les Warriors qui ont multiplié les pertes de balle et ont raté le coche pour prendre le large et demeurer à portée des Wolves où Malik Beasley et Jordan McLaughlin ont rétorqué au duo Curry-Wiggins. Résultat : les joueurs du Midwest ont attaqué le dernier quart-temps avec 10 unités de retard.

Mais les Warriors possèdent donc dans leurs rangs un joueur d’exception. Et quand celui-ci lâche les chevaux, ça fait mal, très mal. Curry a pris les choses en main. Le meneur de 32 ans a frappé fort, signant une série de 15 points sur les 18 inscrits par sa formation en l’espace de trois minutes ! Le trou était fait et sous la houlette de leur double MVP (36 points à 11 sur 21 et 7 sur 12 à 3 points, 4 rebonds, 3 passes), Golden State a fini par l’emporter avec une marge confortable (130-108). Merci qui ? Merci Curry.