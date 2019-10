Kevin Durant parti et Klay Thompson blessé, Stephen Curry va devoir briller pour maintenir les Warriors au sommet. Le meneur californien semble en tout cas déjà en très grande forme.

Car si l’ancien MVP n’avait pas flambé lors de la première sortie des Warriors au Chase Center il y a trois jours, les Lakers en profitant pour l’emporter 123-101, il a été autrement plus inspiré contre les Wolves ce jeudi. Très en verve, Stephen Curry a en effet inscrit 40 points en seulement 25 minutes, terminant avec un joli 14 sur 19 aux tirs dont 6 sur à trois points et agrémentant cette flambée offensive avec 6 points et 6 rebonds.

De quoi permettre à Golden State de l’emporter 143-123, les Californiens creusant l’écart au retour des vestiaires. Le meneur all-star n’a toutefois pas été le seul Warrior à briller puisque tandis que D’Angelo Russell livrait 16 points à 7 sur 14 aux tirs en 25 minutes, le rookie Jordan Poole se montrait particulièrement à son avantage avec 19 points en 21 minutes.