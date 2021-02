Entre le premier et l'avant-dernier de la Conférence Est, il ne devait pas y avoir photo. Et pourtant, Cleveland est bel et bien allé s'imposer sur le parquet de Philadelphia : 112-109 après prolongation ! Les Cavs, même privés de Kevin Love, Andre Drummond ou encore Lary Nance Jr, ont sorti un grand match pour aller battre le leader, seulement privé de Tobias Harris. La franchise de l'Ohio a dominé la grande majorité de la rencontre, comptant jusqu'à treize points d'avance un peu avant la mi-temps. Les 76ers, portés par un Joel Embiid qui finira avec 42 points, 13 rebonds et 6 passes, sont parvenus à revenir et passer devant, et ils menaient même encore 90-89 à 2'18 de la fin, après un lancer-franc du Camerounais. Collin Sexton lui a répondu à trois points (90-92), mais Embiid est allé dunker dans la foulée pour remettre les deux équipes à égalité à 1'38 du buzzer (92-92).

Aucun point n'a ensuite été inscrit, Cleveland manquant quatre tirs et Philadelphia deux. Tout s'est donc joué en prolongation, où les Cavs ont commencé par un 5-0 et ont tenu l'écart jusqu'au bout, pour signer leur treizième victoire de la saison, la troisième de suite. Collin Sexton termine meilleur marqueur de son équipe, avec 28 points.