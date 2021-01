Le soleil d'hiver brille à Phoenix. Les Suns affichent le meilleur bilan de NBA en ce début de saison, enregistrant cinq victoires et une défaite pour la première fois depuis 2009 (ils avaient alors terminé troisièmes à l'Ouest et perdu face aux Lakers en finale de conférence). Un homme porte déjà la franchise, comme s'il faisait partie des meubles depuis des années : nous avons bien sûr nommé Chris Paul, fraîchement débarqué du Thunder. A 35 ans, le meneur a été le grand artisan de la victoire au forceps contre Denver (106-103), justifiant son statut de joueur le plus "clutch" de la Ligue la saison dernière.



A 30 secondes de la fin, il a conseillé à son coach de demander aux arbitres de revoir l'action qui avait conduit à une faute contre les Suns - et deux lancers à suivre. "Habituellement, ça ne sert jamais à rien, explique l'entraîneur Monty Williams à Associated Press. Mais là, il m'a dit 'Pourquoi pas ?' Il est un atout énorme pour notre équipe, à tant de points de vue..." Et puis, à sept secondes de la fin et avec un point d'avance, il a pris ses responsabilités pour aller chercher l'ultime panier. Phoenix menait de trois points avec deux secondes à jouer, forçant Denver à un shoot forcé - et raté, donc - de Jamal Murray.



"Qu'il puisse et veuille prendre ces tirs, c'est également énorme pour nous", poursuit Monty Williams. Son homologue Mike Malone, bien que tout à sa déception d'un bilan à une victoire et quatre défaites pour Denver, s'incline à son tour : "C'est un All-Star, dès le premier tour." Dans la foulée d'une victoire face au Jazz, la nuit précédente, Phoenix envoie un nouveau message. Mais les Suns comptaient seize points d'avance en fin de troisième quart (87-71) avant de voir les Nuggets repasser devant à deux minutes de la fin (98-97). Monsieur "clutch" retient sans problème le verre à moitié plein : "Ça prouve notre résistance. On veut apprendre de ces situations tout en gagnant." Le phénix, de retour au All-Star Game l'an passé après trois saisons d'absence, renaît définitivement de ses cendres.