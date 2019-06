C’est bien la fin d’une époque. Après Tim Duncan et Manu Ginobili, Tony Parker, le troisième membre du trio magique des Spurs de la grande époque, a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Le pincement au cœur risque d’être fort pour un bon nombre d’observateurs alors que va se jouer ce lundi soir le Game 5 de la Finale NBA entre les Raptors et les Warriors. C’est pourtant le moment qu’a choisi le mythique n°9 pour arrêter. Pas d’ultime saison d’adieu comme ont pu le faire notamment la saison passée Dwyane Wade avec Miami ou Dirk Nowitzki avec Dallas. Pourtant, le meneur de jeu marquera l’histoire de la NBA. Et du sport français, c’est une évidence. Avec 181 sélections entre 2000 et 2016, TP a permis à l’équipe de France de franchir un cap sur la scène internationale. Même si, pendant cette période, les Bleus glaneront uniquement des médailles lors des Euros. Une troisième place lors du Championnat d’Europe en 2005 et 2015, une deuxième en 2011 et bien sûr le sacre européen en 2013 du côté de la Slovénie.



Une compétition au cours de laquelle il glanera le titre de meilleur joueur, en plus d’être le meilleur marqueur, aux côtés de Nicolas Batum et Boris Diaw notamment. En NBA, son palmarès est tout autant impressionnant. Arrivé au Texas sur la pointe des pieds en étant sélectionné seulement à la 28ème place de la Draft 2001, Tony Parker n’a pas tardé à se rendre indispensable aux yeux de Gregg Popovich qui a très vite apprécié sa vitesse balle en main et un QI basket qui se mariait parfaitement avec le jeu collectif léché des Spurs. Deux ans plus tard, il remportera à tout juste 21 ans sa première bague de champion NBA et deviendra le premier Français à réussir un tel exploit. La première de ses 4 bagues avec San Antonio (2003, 2005, 2007 et 2014) avec, pour couronner le tout, le titre de MVP des Finales en 2007 face aux Cavaliers de LeBron James. Avant donc un ultime titre en 2014 toujours face à LeBron James qui avait rejoint le Miami Heat quelques mois plus tôt.

All-Star à 6 reprises entre 2006 et 2014, le Français avait décidé la saison passée de quitter San Antonio et Gregg Popovich pour connaître un ultime challenge du côté des Charlotte Hornets. Histoire de ne pas faire l’année de trop avec sa franchise de cœur. Un pari réussi puisque le meneur tricolore a été précieux en sortie de banc (9,5 points et 3,7 passes en 17,9 minutes) et a même bien souvent terminé les matchs dans le cinq. Il laissera ainsi un bon souvenir du côté de Charlotte, mais rien de comparable par rapport à San Antonio… Il ne serait d’ailleurs pas étonnant qu’il signe un contrat d’un jour avec les Eperons, à l’image de ce qu’avait fait Paul Pierce avec Boston il y a quelques années. Histoire que le public de l’AT&T Center‎ lui rende un hommage XXL qu’il mérite amplement…