Les Celtics avaient bien terminé le Game 4 à Miami et ils ont commencé cette cinquième manche à domicile sur la même lancée. Ils passent rapidement un 14-0 pour prendre quinze points d'avance dès le premier quart-temps. Le Heat est bombardé par les shoots primés de Jayson Tatum (21 points), Derrick White et compagnie. Boston a clairement la main après douze minutes (35-20).

En deuxième quart-temps, Duncan Robinson marque des points (18 unités) mais Miami n'arrive jamais à revenir assez près de Boston pour faire douter les hommes de Joe Mazzulla, car les Celtics parviennent toujours à frapper à 3-pts ou à prendre un rebond offensif pour se donner de l'air. De plus, les troupes d'Erik Spoelstra perdent trop de ballons pour exister (61-44).

Avec Jimmy Butler (14 points) et Bam Adebayo, auteurs de 16 points en troisième quart-temps, Miami continue de donner des coups mais Boston répond toujours, avec les paniers de Marcus Smart et Derrick White (24 points). La barre des vingt points d'écart est franchie (90-72) et Boston peut finir la partie sereinement dans le dernier quart-temps. Miami rend les armes avec une défaite 110-97. Les Celtics reviennent ainsi à 3-2 et le Game 6 en Floride s'annonce bouillant.