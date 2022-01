Si Brooklyn est parvenu à reprendre la tête au classement de la Conférence Est, c’est grâce à un nouveau faux-pas des Bulls. En effet, la franchise de l’Illinois a concédé sur le parquet des Bucks une cinquième défaite sur les six derniers matchs. Une rencontre dont le mot-clé a été l’indécision. Durant les 48 minutes d’un affrontement total entre les deux formations, aucune d’entre-elle n’a pu prendre plus de sept points d’avance. Toutefois, grâce notamment à l’inévitable Giannis Antetokounmpo (30 points, 12 rebonds), c’est Milwaukee qui a fait la course en tête le plus souvent.

Malgré DeMar DeRozan (35 points, 6 rebonds) et Nikola Vucevic (19 points, 11 rebonds), les Bulls ont plus souvent réagi qu’agi. S’ils ont pu reprendre la main au tableau d’affichage en toute fin de troisième quart-temps, les joueurs de Chicago ont vite rendu les armes dans le douze dernières minutes pour s’incliner de quatre petits points (94-90). Alors que les Bucks se rapprochent du podium à l’Est, profitant de la défaite du Heat sur le parquet des Hawks (110-108), les Bulls voient les Nets passer devant mais avec un match en plus.