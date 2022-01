Le dernier match de NBA en 2021 était aussi le premier depuis le 37e anniversaire de LeBron James, jeudi. Et la star des Lakers a fait la fête: 43 points, 16 paniers marqués sur 26 tentés, dont 5 sur 10 à trois points, de quoi gâcher le réveillon des Blazers.

C'était le 67e match à 40 points ou plus dans la carrière du quadruple champion de NBA, qui avait déjà marqué 27 points et pris 10 rebonds à mi-parcours. Il a fini avec 14 rebonds, 4 passes décisives, deux interceptions et deux contres, en 29 minutes passées sur le parquet.

Les Lakers remontent à la 7e place de la Conférence Ouest, avec un bilan de 18-19, grâce aussi à la feuille de stats de Russell Westbrook, auteur de son 9e triple-double cette saison, et le 4e d'affilée: 15 points, 13 rebonds, 12 passes décisives.