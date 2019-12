Dans le dur dans ce début de saison, San Antonio était bien parti pour reprendre un peu de confiance sur le parquet de Houston, dans une affiche toujours particulière entre les deux franchises texanes. Complets dans les différents secteurs du jeu, les hommes de Greg Popovich ont réalisé une entame de match parfaite. A l’image des 15 points de suite inscrits par Bryan Forbes, tout réussissait à des Spurs qui menaient logiquement 72-53 à la pause. En face, seul Russel Westbrook (31 points et 10 rebonds) parvenait à surnager pour éviter à son équipe de concéder un écart trop important. Harden pour faire la différence

Comme on pouvait s’y attendre, les Rockets ont affiché un tout autre visage au retour des vestiaires. En mettant notamment plus d’agressivité dans les duels, les protégés de Mike D’Antoni ont signé un 15-3 qui a acté leur retour dans cette affiche 100% texane. Revenu au contact des Spurs, Houston n'est néanmoins pas parvenu à passer devant au score dans cette fin de rencontre. C’est finalement James Harden, gardé au chaud sur le banc après une entame de match manquée, qui a fait basculer cette fin de match. En enchaînant un tir à 3 points et un dunk, il a permis à son équipe de passer devant 101-97. Après s’être notamment chauffé avec Dejounte Murray au cours de cette partie, le meilleur marqueur de la NBA a assumé son statut pour offrir la victoire aux siens. Un retour historique

Malgré plusieurs occasions d’arracher une prolongation, les Spurs ne reviendront pas dans une rencontre qui pourrait laisser des traces sur le plan mental. A contrario, les Rockets signent avec ce succès leur plus grand come-back de leur histoire. Après avoir remonté 25 points de retard, les coéquipiers de James Harden effacent en effet le précédent record qui datait de 1977 avec 23 unités remontées face au Jazz.