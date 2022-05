A l'Est, 48 heures après avoir été débordé par la puissance de Milwaukee au TD Garden (101-89), Boston a réussi à inverser le rapport de force (109-86), porté par ses "Jay-Jay", Jaylen Brown et Jayson Tatum, auteur de 49 points à eux deux. Une réponse résultant d'abord d'un efficace ajustement sur le plan défensif, pour enquiquiner au maximum Giannis Antetokounmpo et limiter son impact offensif. Et cela a payé.

Giannis bien contenu

Cela a fonctionné à merveille lors de la première période, puisque le "Greek Freak" est rentré au vestiaire avec seulement 5 points dans la musette, plombé par un famélique 2/12 aux tirs. Et Boston de compter 25 unités d'avance (65-40), match déjà plié. Au troisième quart-temps, Giannis a pu sortir les muscles (18 pts) pour tout de même finir avec 28 points (11/27, 9 rbds, 7 passes). Une réaction d'orgueil d'autant plus vaine qu'il a été le seul à en faire preuve, Jrue Holiday n'ayant pas vraiment pesé (19 pts à 7/20, 7 passes). Etre dissuasif compte, a fortiori quand on peut se le permettre sans son meilleur défenseur, Marcus Smart, touché à une cuisse, mais il faut aussi s'avérer efficace à la marque.

Sur ce plan, Jaylen Brown, décevant voire transparent dimanche, a répondu de la meilleure des façons. C'est sous son impulsion -- en fusion, il a inscrit 25 de ses 30 points en première période, avec un 9/10 étourdissant --, que les C's ont mis les Bucks KO debout. "Au premier match, nous avons reçu une gifle, mais ce soir c'est nous qui avons donné le premier coup et nous avons gagné", a-t-il froidement résumé, après que Jayson Tatum (29 pts, 8 passes) a parfaitement pris le relais dans les deux derniers quart-temps, Grant Williams (21 pts dont 6/9 à longue distance) apportant une non-négligeable contribution en sortie de banc.