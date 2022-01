DeMar DeRozan, auteur d'un panier à trois points au buzzer, a permis aux Chicago Bulls de battre Indiana au bout du suspense (108-106) vendredi en NBA, alors que LeBron James a empilé 43 points synonymes d'une large victoire des Los Angeles Lakers sur Portland (139-106).

Pour contribuer largement à la sixième victoire consécutive des Bulls, DeRozan a marqué 28 points, dont 13 dans le dernier quart-temps, qui se sont ajoutés à six passes décisives, trois rebonds et trois interceptions. De quoi rejoindre les Brooklyn Nets en tête de la Conférence Est avec, comme eux, un bilan de 23 victoires et 10 défaites.

"Je l'ai bien sentie"

"J'ai regardé la pendule et je me suis dit que je devais faire quelque chose. J'ai essayé de me créer un peu d'espace et dès que la balle a quitté ma main, je l'ai bien sentie", a raconté DeRozan, très heureux de pouvoir rajouter ce panier de dernière seconde à son panthéon personnel.

"Je le mets tout là-haut. C'était un de ces matches où rien ne se passe comme on veut. J'étais sûr qu'on allait se faire battre. Mais on s'est accroché et on l'a gagné sur un panier énorme. C'est une sacrée victoire", a rajouté le joueur, privé comme ses coéquipiers des conseils de l'entraîneur Billy Donovan, positif au Covid-19.