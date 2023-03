Toujours privés de Luka Doncic, pour la quatrième fois de suite, les Mavericks tombent sur un Anthony Davis en grande forme en premier quart-temps, avec 8 points et 5 rebonds. Tim Hardway Jr. lui répond, mais les Lakers sont devant après douze minutes (33-29). En deuxième quart-temps, rien ne va plus pour les Californiens : aucun panier à 3-pts ne rentre et Kyrie Irving inscrit 10 points. Résultat, Dallas est passé devant au moment de rejoindre les vestiaires (54-62).

Kyrie Irving enfonce le clou en troisième quart-temps avec 11 points de plus à son compteur, mais les débats s'équilibrent et les Texans ont toujours de l'avance à l'entame du dernier acte (80-89). Avec 12 points, Anthony Davis (26 unités) se réveille face à une équipe qui ne s'appuie que sur l'ancien de Brooklyn ou presque, encore auteur de 13 points dans le dernier quart-temps. Les Lakers ont renversé la tendance mais dans les trois dernières minutes, c'est la panne pour les troupes de Darvin Ham. Elles ne mettent plus un shoot. Sans oublier beaucoup de lancers-francs laissés en route également.

Pourtant, elle mènent toujours de quatre points à 50 secondes de la fin. Davis fait d'abord une faute sur un shoot primé de Maxi Kleber, puis ne convertit qu'un lancer-franc. Dallas a donc encore une balle pour l'emporter : Irving (38 points) trouve Kleber derrière l'arc et ce dernier marque devant l'intérieur des Lakers. Victoire au buzzer des Mavericks 110-111. Deuxième victoire d'affilée pour les joueurs de Jason Kidd, alors que les Lakers perdent un deuxième match de suite.