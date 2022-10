Pour la première fois de son histoire, la NBA se rendait au Moyen-Orient. Les Atlanta Hawks affrontaient ainsi les Milwaukee Bucks à l'Etihad Arena d’Abu Dhabi. Une rencontre logiquement remportée (123-113) par la troupe de Georgie, visiblement plus motivée.

Il faut dire que c’était la première du nouveau backcourt de Nate McMillan, Trae Young et Dejounte Murray. Le premier n’a pas été forcément très efficace (22 points à 8/19) mais il a plusieurs fois été tout proche de casser quelques chevilles. Le second n’a pas été loin du triple-double (25 points à 9/13, 8 rebonds et 9 passes décisives), sanctionnant la défense de Milwaukee à mi-distance.

John Collins a lui multiplié les gros alley-oops alors qu’en face, Giannis Antetokounmpo a compilé 19 points en 21 minutes, mais à 6/16. Comme ses coéquipiers, le "Greek Freak" n’avait visiblement pas l’intention de se faire trop mal. À noter que les trois frères Holiday étaient présents aux Emirats arabes unis, avec Jrue du côté des Bucks, mais aussi Aaron et Justin du côté des Hawks. Les deux équipes s’offrent une revanche samedi, toujours à l'Etihad Arena.