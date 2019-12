Les Lakers attendent cela depuis 2010. Cette année-là, Los Angeles remportait alors son ultime titre NBA. Un deuxième consécutif après celui acquis en 2009. Cette saison-là, la franchise californienne avait alors effectué un début d'exercice exceptionnel. A l'image de celui de cette année. Dans la nuit de dimanche à lundi au Staples Center, dans cette passionnante saison régulière, les hommes de Frank Vogel se sont amusés, comme souvent, cette fois face aux Minnesota Timberwolves (142-125).





Davis marque 50 points pour la quatrième fois de sa carrière



Ce festival offensif a été rendu possible en grande partie grâce à un duo et non des moindres, Anthony Davis (26 ans), auparavant à La Nouvelle-Orléans avant d'arriver cet été du côté de la Californie, mais également LeBron James (34 ans), passé par les Cleveland Cavaliers, mais également le Miami Heat. Dans cette rencontre, le premier nommé a inscrit pas moins de 50 points (à 20/29, 7 rebonds, 6 passes décisives et 4 contres), atteignant ainsi cette barre mythique pour la quatrième fois de sa carrière. Après trois quart-temps (42 points), il avait déjà battu son record de la saison. Finalement, ses huit derniers points ont ensuite été inscrits dans l'ultime période.

Les Lakers dominent largement la conférence Ouest



De son côté, LeBron James (32 points à 12/20, 4 rebonds et 13 passes) n'a donc pas été en reste. Irrésistible ou presque à longue distance (6/8), il a grandement participé au succès impressionnant des siens, en distillant donc également de nombreux ballons à ses coéquipiers (13 passes décisives). Résultat, les Lakers dominent largement la conférence Ouest, avec le meilleur bilan de la NBA (21 victoires et 3 défaites). Il s'agit de leur quatrième victoire de rang. Après Magic Johnson-Kareem Abdul-Jabbar dans les années 1980, Kobe Bryant-Shaquille O'Neal dans les années 2000, place donc désormais à un nouveau duo tout aussi impressionnant. Cette saison, il faudra, à n'en pas douter, compter sur les Lakers. Des Lakers en passe de retrouver les sommets.