Si le concours de dunks est régulièrement boudé par les stars de la ligue et a perdu de son intérêt au fil des années, le concours à 3-pts, lui, est toujours disputé par de féroces shooteurs. Cette année encore, le plateau était séduisant avec notamment Buddy Hield, Damian Lillard, Tyrese Haliburton ou encore Jayson Tatum et Lauri Markkanen.

C'est Halliburton qui a frappé le premier avec 31 points, bien mieux que les 20 de Tatum ou les 21 de Hield. Tyler Herro manque son rendez-vous et rend une copie de 18 unités seulement. Mais ce n'est rien à côté de Julius Randle, 13 points, et de Kevin Huerter qui fait encore pire avec 8 petites unités ! Pour conclure ce premier tour, Markkanen termine avec 20 points et Lillard se qualifie pour la finale avec ses 26 points.

Le meneur de jeu des Blazers affronte donc les deux Pacers, Hield et Haliburton, en finale. Le premier des deux commence et finit avec 25 points. Lillard le dépasse d'un point, avant que le meneur de jeu des Pacers rate sa finale, lui qui avait été si dominant au premier tour, avec uniquement 17 points... Pour sa troisième et dernière participation à ce concours, le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise de Portland repart donc avec le trophée et succède ainsi à Karl-Anthony Towns.