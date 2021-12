Auteur d'un match de mammouth une fois de plus (40 points, 12 rebonds, 9 passes), Giannis Antetokounmpo a permis à Milwaukee, bien mal embarqué dans le Wisconsin face à des Hornets qui ont compté un moment 18 points d'avance, d'arracher la victoire contre Charlotte (127-125) et d'aligner ainsi un huitième succès de rang (les champions sortants n'ont plus perdu depuis le 15 novembre dernier, à Atlanta). Propulsés sur le podium à l'Est par cette 14eme victoire de la saison (14v-8d), à égalité avec Washington, bourreau des Wolves (115-107), mercredi soir à domicile, les Bucks s'en sont remis à l'inévitable "Greek Freak", auteur du panier de la gagne à deux secondes de la fin, pour poursuivre leur série, cette fois aux dépens de Charlotte d'un LaMelo Ball que rien ne semblait pourtant pouvoir arrêter (36 points, 9 passes) mercredi à Milwaukee.

Giannis: 40 PTS, 12 REB, 9 AST

LaMelo: 36 PTS, 9 AST, 8 3PM@Giannis_An34 and @MELOD1P had an epic showdown in Milwaukee 🔥 pic.twitter.com/kQxYp7M8qn

— NBA (@NBA) December 2, 2021