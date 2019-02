L'arrière des Rockets a toutefois dû attendre la dernière minute, et un panier primé sur un service de Chris Paul (17 points, 11 passes) pour atteindre la barre des 31 points, auxquels il faut ajouter ses 8 rebonds, 7 passes et 5 interceptions.

Pour les Mavericks, le prodige Luka Doncic, héros de la victoire contre Portland la veille, termine cette fois avec 21 points à 7/17, 10 rebonds et 8 passes.

30 for 30!#JamesHarden keeps his streak alive with 31 as the #Rockets get the win over Dallas! pic.twitter.com/3XFVB7m2IM