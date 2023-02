Alors qu'il fait un temps glacial dehors, les esprits s'échauffent sur les parquets NBA. Au lendemain du début de bagarre entre Dillon Brooks et Donovan Mitchell, rebelote cette nuit à Minneapolis. Cette fois, ce sont les Wolves et le Magic qui ont transformé le match en mêlée générale, et les arbitres ont expulsé cinq joueurs !

Au départ, une séance de "trash talking" entre le banc du Magic et Austin Rivers. Cela arrive tous les soirs, sauf qu'après un tir manqué, et alors que l'action continuait, Mo Bamba balance deux crochets à l'arrière de Minnesota. Jalen Suggs attrape Rivers par derrière, et ensuite c'est le chaos total !

"C'était du trash talking classique, il n'y avait rien d'irrespectueux ou de dingue" raconte Markelle Fultz. "Rivers l'a clairement mal pris, il s'est rapproché du banc, et vous avez vu la suite." La suite, c'est donc plusieurs joueurs au sol, des arbitres et des assistants qui essaient de faire la police. Bamba, mis au sol, rejoint le vestiaire illico. Même chose pour Rivers, qui pointe du doigt la lâcheté des joueurs du Magic.

"C'est ce qui me dérange le plus... Et c'est ce qui me fait mal, c'est que quelqu'un m'attrape par derrière et m'attrape par le cou" regrette Rivers à propos du geste de Jalen Suggs. "C'est interdit ! Ensuite, je me suis retrouvé au sol pendant un bon moment. Je ne sais même pas. C'était le chaos !"

Au final, les arbitres ont expulsé cinq joueurs : Austin Rivers, Jaden McDaniels et Taurean Prince côté Wolves ; Jalen Suggs et Mo Bamba pour Orlando. Une bagarre qui a eu des conséquences puisque le Magic a créé la sensation en s'imposant 127-120 face aux coéquipiers de Rudy Gobert.