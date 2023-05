Déterminés à se battre jusqu'à la fin, les Lakers entament de manière sérieuse le premier quart-temps. La défense est en place et l'attaque est portée par LeBron James, auteur d'un énorme quart-temps avec 21 points ! Nikola Jokic distribue les passes pour ses coéquipiers et Denver est derrière à l'issue des douze premières minutes (34-28). Le pivot serbe se montre davantage en deuxième quart-temps, mais James continue d'enchaîner les points avec dix de plus à son compteur.

Rui Hachimura et Austin Reaves apportent aussi et les Lakers, en provoquant des fautes, enfoncent le clou avec quinze points d'avance à la pause (73-58). James est alors à 31 points... Sauf qu'après la mi-temps, l'attaque des Lakers tombe en panne. Les joueurs de Los Angeles ne marquent pas à 3-pts et ne trouvent aucune solution dans le jeu. Jokic, lui, gobe tous les rebonds (dix en douze minutes) et lance des contre-attaques. Les Nuggets déroulent et remportent le quart-temps 36-16 ! Tout est à refaire pour Los Angeles, désormais mené 89-94.

Même si Anthony Davis se réveille un peu en dernier acte, les Lakers sont toujours en difficulté pour marquer des points. Néanmoins, ils donnent tout en défense et parviennent à s'offrir une fin de rencontre accrochée. Mais Jokic (30 points, 14 rebonds, 13 passes) et sa bande tiennent le coup. James (40 points, 10 rebonds, 9 passes) a la balle d'égalisation, mais il se manque. Les Nuggets s'imposent donc 111-113 et écartent les Lakers 4-0 pour rejoindre les Finals. Une première pour la franchise de Denver !