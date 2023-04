Désireux de se rattraper après leur occasion en or manquée dans le Game 5 à domicile, les Celtics commencent fort cette sixième manche, en frappant à 3-pts. Trae Young répond immédiatement avec huit points pour conclure le premier quart-temps. Le meneur de jeu des Hawks est secondé par Bogdan Bogdanovic et Atlanta est devant (34-33).

En face, c'est logiquement la paire Jayson Tatum - Jaylen Brown qui fait l'essentiel. Le duo enchaîne les paniers et les Celtics passent un 13-2 pour passer devant à la pause (67-68). Les deux équipes sont toujours aussi proches en seconde période. De’Andre Hunter marque à 3-pts, Young continue d'être bien présent (30 unités et 10 passes) et Atlanta fait alors un petit écart. Deux paniers primés de Tatum (30 points, 14 rebonds et 7 passes) permettent à Boston de recoller alors que les finalistes 2022 souffraient à ce moment-là.

Un 6-0 des Hawks pour finir le troisième quart-temps redonne l'avantage aux joueurs de Quin Snyder (100-98). Le dernier acte est lui aussi serré. Jaylen Brown (32 points) égalise à 3-pts, avant que Horford et Tatum ne scellent la victoire. Le second inscrit un panier primé et une claquette dunk en quelques secondes, les Celtics passent un 9-0 fatal et s'imposent 120-128 dans cette sixième manche. Ils rejoignent ainsi les Sixers au second tour, quand les Hawks sont en vacances.