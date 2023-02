Luka Doncic absent, les Mavericks ont pu compter sur Kyrie Irving pour la première fois depuis son transfert dans le Texas. Une excellente nouvelle tant la franchise de Dallas est dépendante de son Slovène depuis quelques saisons. L'ancien joueur de Brooklyn n'a pas mis longtemps à s'illustrer avec huit points d'affilée en début de match. Los Angeles a du mal en défense et Dallas fait déjà le break (25-41). Les troupes de Tyronn Lue vont alors doucement mais sûrement revenir.

Un moment, Terance Mann (21 unités) se montre. Un autre, c'est Norman Powell. Au milieu, Irving permet aux Mavericks de résister aux turbulences mais les Texans peinent en attaque et craquent face à Paul George (20 points) et Kawhi Leonard. Les Clippers passent un 11-2 pour conclure la première période (52-60). Les Californiens surfent sur leur bonne dynamique au retour des vestiaires puisque Leonard (18 points) enchaîne les paniers.

Ce n'est pas Kyrie Irving cette fois, mais le duo Jaden Hardy - Josh Green qui répond à la star des Clippers. Dallas a toujours le contrôle avant le début du dernier acte (79-88). Nicolas Batum (aucun point inscrit) et les siens ne parviennent pas à bousculer les Mavs en quatrième quart-temps. Kyrie Irving (24 points), toujours aussi à l'aise sous ses nouvelles couleurs, repousse les Clippers en fin de rencontre avec deux lancers-francs et un panier important. Tim Hardaway Jr. enfonce le clou à 3-pts et Dallas s'impose logiquement 104-110. Deuxième victoire d'affilée sans Luka Doncic pour les Mavericks et pas de passe de trois pour les Clippers.