Steve Kerr a décidé d'entamer ce Game 2 avec JaMychal Green dans son cinq majeur, plutôt que Kevon Looney. Un choix qui ne paye pas immédiatement puisque LeBron James (23 points) est brillant en premier quart-temps, avec 14 points, et les Lakers sont en tête, portés par des shoots à 3-pts (26-33). Les champions en titre réagissent ensuite en deuxième quart-temps avec un 12-2. Les Lakers tiennent avec des shoots extérieurs, notamment ceux de Rui Hachimura.

Mais Klay Thompson (30 unités) marque 14 points dans ce deuxième acte et les Warriors ont repris les commandes au moment de rejoindre les vestiaires (67-54). Aucune réaction de Los Angeles en troisième quart-temps. Au contraire, les Warriors enfoncent les Lakers avec des paniers de Thompson, Green et Andrew Wiggins. La défense de Los Angele coule et l'écart est largement fait (110-80).

Les deux équipes peuvent donc ouvrir leur banc dans ce dernier quart-temps. Golden State s'impose tranquillement 127-100 dans une rencontre dominée avec autorité. Les Lakers n'avaient pas la même intensité que dans la première manche, surtout Anthony Davis, si fort dans le Game 1 et si transparent dans ce deuxième match (11 points). La série est maintenant à égalité, un partout, et va désormais se poser à Los Angeles pour deux rencontres.