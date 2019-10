Peu en vue lors de la pré-saison, Kawhi Leonard n’en a pas moins été exact au rendez-vous, mardi, pour le match d’ouverture des Clippers. S’il a certes manqué ses deux premiers tirs, contribuant ainsi au faux départ de sa nouvelle équipe, sanctionné par un 13-2 en faveur des Lakers après seulement deux minutes, l’ancien Raptor a ensuite livré une prestation qui n’est pas sans rappeler ses exploits à répétition du printemps dernier.

A défaut d’être en réussite à longue distance, comme en atteste son 1 sur 5 à trois points, le MVP des dernières finales a d'ailleurs bouclé sa soirée avec 30 points à 10 sur 19 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre. Une performance haut de gamme qui a permis aux Clippers, une fois remis de leur entame de match ratée, de faire l’essentiel de la course en tête avec à la clé un succès inaugural 112-102. Patrick Beverley a certes été à la peine, terminant avec 2 points à 1 sur 7, mais les Clippers ont également pu compter sur un banc efficace à l’image des 21 points à 8 sur 14 de Lou Williams ou des 17 points à 7 sur 11 de Montrezl Harrell.

Après avoir encaissé 40 points dans le second quart et compté jusqu’à 12 points de retard peu après le retour des vestiaires, les Lakers ont certes profité d’une flambée de Danny Green pour passer un 15-0 à leurs hôtes et ainsi brièvement passer en tête, mais les Clippers ont su serrer le jeu dans la dernière ligne droite pour prendre de nouveau leurs aises dans le sillage de l’inévitable Kawhi Leonard. Danny Green a bien tenté de retarder l’échéance, terminant d’ailleurs meilleur marqueur des siens avec 28 points à 10 sur 14 aux tirs, et LeBron James ainsi que Anthony Davis compiler 18 points-9 rebonds-8 passes pour l’un et 25 points-10 rebonds pour l’autre, leur manque d’efficacité en fin de match a été rédhibitoire, l’ancien Cav terminant d’ailleurs à 7 sur 19 aux tirs tandis que son nouveau coéquipier affichait un piètre 8 sur 21. Un premier match riche d’enseignements pour les deux équipes.