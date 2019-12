En l'absence de l'habituelle locomotive de l'équipe Nikula Vucevic, Evan Fournier tient parfaitement son rang. Déjà très bon lors des dernières sorties d'Orlando, le Français a encore mis le curseur plus haut, dimanche soir lors de la venue de Golden State, en égalant son record en carrière, avec 32 points inscrits face aux Warriors. Déchaîné (13 sur 21 aux tirs), notamment derrière la ligne à trois points (6 sur 10), l'ancien joueur de Nanterre a constamment montré la voie aux siens lors de cette rencontre extrêmement serrée (victoire 100-96 des Floridiens) face à Draymond Green (11 points, 6 passes, 4 rebonds) et les doubles champions 2017-2018, toujours privés de leurs stars (Curry, Thompson et Russell). Malgré une nouvelle inspiration de toute beauté de « Fourmizz », bien évidemment homme du match, les Warriors ont même eu le ballon de la gagne. Heureusement pour le Magic et son international français, Alec Burks a manqué la cible.