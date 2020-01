Si tous les projecteurs étaient tournés vers Paris avec la tenue du premier match NBA de l’histoire entre Milwaukee et Charlotte, les stars de la ligue continuent néanmoins de faire le show outre-Atlantique. Kawhi Leonard a choisi cette nuit de vendredi à samedi pour signer une grande première dans sa carrière. Le joueur des Clippers de Los Angeles a en effet réalisé son premier triple-double en neuf ans sur les parquets de NBA à l’occasion de la victoire des siens face à Miami (122-117). Avec 33 points, 10 rebonds, 10 passes, 2 interceptions et 1 contre, l’ancien des Spurs a confirmé sa grande forme actuelle en marquant au moins 30 points lors de son septième match consécutif. Après avoir appris cette semaine qu’il serait titulaire à l’occasion du prochain All-Star Game, Leonard a fêté ça de la meilleure des manières en réalisant une performance loin d’être anodine. Il est simplement le troisième meilleur joueur des Clippers à réaliser une telle performance après Lou Williams et Blake Griffin. Les Clippers ont renversé le Heat

Ce grand match aurait néanmoins pu très bien avoir une saveur amère pour Leonard tant le succès de son équipe a longtemps été loin d’être évident. Après une entame hésitante, les Clippers ont accusé jusqu’à un retard de 15 points dès le premier quart-temps face notamment à l’adresse de Jimmy Butler. La performance de Leonard va néanmoins offrir des espaces à ses coéquipiers Green et Williams. Sans s’affoler, les Clippers vont refaire leur retard avant de prendre le large pour compter jusqu’à 16 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. La formation de Los Angeles devient ainsi seulement la deuxième équipe cette saison à venir s’imposer sur le parquet de l’American Airlines Arena. Cette défaite a des allures de coup d’arrêt pour le Heat qui restait sur deux succès de rang après prolongation sur son parquet. Pas d’inquiétude cependant pour Miami qui reste à une confortable troisième place à l’Est.