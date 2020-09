Ils l'ont fait ! Pour la première fois depuis 2010, les Lakers de Los Angeles disputeront les finales NBA, à la faveur de leur victoire (117-107), dans le cadre du match 5 de la finale de la conférence Ouest, contre les Nuggets de Denver. Dans la nuit de samedi à dimanche, un joueur a été particulièrement monstrueux, et ce n'est d'ailleurs pas forcément une surprise. En effet, LeBron James termine meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de la rencontre, avec un impressionnant triple-double (38 points, 16 rebonds et 10 passes décisives). Son 27eme en play-offs, son 4eme dans ceux de cette saison 2019-20.

LeBron James recorded his 4th triple-double this postseason. The last @Lakers player to record at least 4 triple-doubles in a single postseason was Magic Johnson in the 1991 playoffs. pic.twitter.com/Rcl1cAxxFR

— NBA History (@NBAHistory) September 27, 2020





LeBron James a réalisé un quatrième quart-temps monstrueux



D'ailleurs, le dernier joueur des Lakers a en avoir réalisé au moins quatre dans des mêmes play-offs était Magic Johnson, en 1991. Avant LeBron James, le dernier basketteur des Lakers à avoir inscrit un triple-double à 35 points ou plus et à 15 rebonds ou plus en play-offs NBA, était James Worthy, en 1988. Une présence de tous les instants mais surtout dans le quatrième quart-temps. Car à la fin du troisième, l'écart n'était plus que de +3 en faveur des siens (87-84), grâce à un dernier tir de loin d'Anthony Davis, alors qu'il avait pourtant été de +16 (72-56) dans cette même période.

LeBron James clinched his 10th #NBAFinals appearance tonight, joining Kareem Abdul-Jabbar (10), Sam Jones (11) and Bill Russell (12) as the only players in NBA history to appear in at least 10 NBA Finals! pic.twitter.com/uKz92qgu0u

— NBA (@NBA) September 27, 2020





LeBron James rejoint Kareem Abdul-Jabbar



Mais à l'entame de ces 12 dernières minutes de jeu, LeBron James a fait parler son talent, repoussant son adversaire à une distance plus raisonnable (115-103), et inscrivant ainsi 16 de ses 38 points à ce moment-là. Sans lui, l'issue aurait peut-être pu être tout autre, mais LeBron James disputera bel et bien sa 10eme finale NBA, sa 9eme lors des dix dernières saisons. Il rejoint ainsi Kareem Abdul-Jabbar, qui en compte également 10. Seuls deux joueurs ont fait mieux que ces deux hommes, dans l'histoire de la NBA. En effet, il s'agit de Sam Jones, qui s'est arrêté à 11, ainsi que Bill Russell, avec 12.