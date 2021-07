Certains pourraient légitimement s'enflammer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Suns de Phoenix ont enregistré une deuxième victoire consécutive, contre les Bucks de Milwaukee (118-108). Par conséquent, dans ces finales des play-offs de NBA, ce sont donc bel et bien les Suns qui mènent désormais 2-0 dans cette fameuse série. Pourtant, du côté de Phoenix, il n'y a pas vraiment d'euphorie.

C'était en tout cas le cas de l'ailier (ou ailier fort) américain Jae Crowder (31 ans), qui a ainsi notamment déclaré, dans des images partagées par sa propre franchise : « On repart à 0-0. Et il faudra se battre. Notre adversaire est difficile. Nous allons jouer dans un environnement compliqué [à Milwaukee]. On doit aborder le prochain match en se disant que l'on est à 0-0. On ne peut pas trop se projeter, ni regarder en arrière. Nous prenons les matchs les uns après les autres. »

Milwaukee va devoir réagir à domicile

Désormais, les deux franchises se donnent rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi, cette fois du côté du Fiserv Forum de Milwaukee. Une réaction des Bucks est très clairement attendue s'ils ne veulent pas se retrouver dans une posture encore pire que celle-ci et surtout éviter le sweep qui ne fait jamais vraiment plaisir. Pour ses premières finales depuis 1974, Milwaukee espère très certainement encore pouvoir accrocher un deuxième titre de champion NBA, à son palmarès, après 1971. En face, Phoenix, pour ses premières finales depuis 1993, espère évidemment ouvrir son palmarès. Dans tous les cas, cela semble plus que bien parti.