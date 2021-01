Pour la grande première du Big Three de Brooklyn, c'est un héros inattendu qui a changé le cours du match : Collin Sexton. Le joueur de Cleveland a pris le meilleur sur Durant, Harden, Irving & co pour offrir un succès après double prolongation aux Cavaliers (147-135). En marquant 42 points, il a battu son record personnel. En réalisant une fin de match complètement folle, il a été incroyablement clutch. Aussi impressionnante qu'elle est, sa ligne de statistiques (42 points à 16/29 aux tirs dont 5/11 à trois points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions) n'arrive pas à résumer l'impact que l'arrière a eu sur cette rencontre. Alors que Cedi Osman a longtemps été le joueur des Cavs le plus en vue, Collin Sexton a tout changé dans le money-time.

Collin Sexton s'est sacrifié pour obtenir une prolongation



Longtemps incertain à cause d'une blessure à la cheville qui lui a fait rater les cinq derniers matchs, le joueur de 22 ans a réussi son retour dans le cinq de la franchise de l'Ohio. Timide en première période, il a fait déjouer les Nets en fin de rencontre. Tout a commencé dans les deux dernières secondes du quatrième quart-temps. Après une balle perdue, le natif de Marietta s'est sacrifié pour obtenir une faute offensive de Kyrie Irving sur la dernière possession du match. Si les arbitres sont revenus sur leur décision, l'entre-deux qui a suivi n'a pas permis aux Nets d'exploiter un système pour éviter la prolongation : 113-113. Ce fait de jeu marquait le début de Sexton Show.

20 points consécutifs pour Collin Sexton





Alors que Brooklyn prenait le meilleur départ durant ces cinq minutes supplémentaires, le numéro 2 des Cavs a débloqué le compteur de son équipe après plus de deux minutes sans marquer. Dans les 11 dernières secondes de la prolongation, il a inscrit cinq points de plus pour que le match et son incroyable numéro puissant se poursuivre. A 1 seconde du buzzer, il a réussi un tir à 3 points pour ramener Cleveland à hauteur de Brooklyn : 127-127. C'était son deuxième tir primé réussi de la soirée et pas le dernier. Durant la deuxième prolongation, Collin Sexton a pris feu. A 5/6 dont 80% de réussite à 3 points, notamment avec un improbable shoot réussi à près de 9 mètres du panier, l'arrière a marqué 20 points consécutifs.

Un rythme que le nouveau Big Three des Nets n'a pas réussi à suivre. Pour la première association de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, c'est Collin Sexton qui a terminé meilleur marqueur de la rencontre. Et Cleveland en a profité pour prendre le meilleur sur Brooklyn (147-135).

Le résumé du match Cavaliers 147, Nets 135 :