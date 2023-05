Les Celtics allaient-ils réaliser l'exploit d'arracher une manche décisive, après avoir déjà poussé cette série jusqu'à un Game 6, sur lequel personne n'aurait parié à 3-0 pour Miami ? Jaylen Brown (26 points) et Jayson Tatum (31 points) lancent parfaitement les Celtics dans un premier quart-temps dominé par Boston. En face, Miami répond avec un bon Caleb Martin, auteur de douze points (29-34).

Le deuxième quart-temps se transforme en un duel entre Tatum et Gabe Vincent. Le premier inscrit 16 points, le second 11 et les Celtics conservent leur avance à la pause (53-57). Brown prend la suite de son coéquipier, avec Marcus Smart, en troisième quart-temps et les Celtics enfoncent le clou. Après 36 minutes, l'exploit est clairement possible pour les finalistes 2022 (72-79).

Les joueurs de Joe Mazzulla sont solides et à cinq minutes de la fin de la partie, ils mènent toujours de dix points. C'est à cet instant que Jimmy Butler (24 unités) se réveille. La star de Miami marque 13 des 15 derniers points de son équipe, avec huit lancers-francs ! Il renverse ainsi totalement la rencontre.

Miami avait toujours quatre points de retard à une minute de la fin et à trois secondes du terme, après des lancers-francs de Butler, le Heat est devant d'un point ! Smart tente la dernière chance à 3-pts, il se manque mais Derrick White surgit, prend le rebond et marque au buzzer. Ça semblait court, mais le panier est valide ! Boston s'impose 103-104 et il y aura un Game 7 !