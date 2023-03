Les Sixers ont enregistré le retour de James Harden, absent depuis quatre matches, pour ce duel face aux Mavericks. Mais l'effet n'a pas été immédiat puisque ce sont les Mavs qui commencent fort la partie. Kyrie Irving (23 points) et Christian Wood se montrent face à Joel Embiid (28-37). Le meneur de jeu et les Texans deviennent ensuite maladroits mais avec un bon Luka Doncic pour les soutenir, les joueurs de Dallas gardent les commandes, malgré le retour des Sixers, portés par Embiid et Harden (57-62).

Avec un Tyrese Maxey agressif (22 points), les troupes de Doc Rivers reviennent totalement dans le match après la pause, mais sans prendre le contrôle de la partie pour autant. En début de dernier quart-temps, c'est toujours Dallas qui est devant, après un panier de Javale McGee notamment. C'est alors que la défense de Philadelphie monte d'un cran.

Ensuite, avec deux paniers extérieurs, Embiid (25 points) lance son équipe. De’Anthony Melton et Maxey suivent le mouvement, bien servis par James Harden (12 passes). Résultat : un 10-0 qui fait mal à Dallas. Doncic (24 points) et sa bande ne trouvent plus de solution en attaque et doivent s'incliner 116-108. Après trois défaites de suite, Philadelphie retrouve la victoire et c'est même la 50e de la saison.

Pour Dallas, la dégringolade continue avec une cinquième défaite en six matches. Comme, dans le même temps, le Thunder a gagné, les Mavericks ont désormais une victoire de retard sur la dixième place de la conférence Ouest. Le spectre d'une saison sans « play-in » ni playoffs commence à devenir de plus en plus visible...