Zion Williamson entre encore un peu plus dans l'histoire

Zion Williamson is the youngest player in @NBAHistory to score 20+ PTS in seven straight games. Previous youngest was Carmelo Anthony in 2004. pic.twitter.com/ljzoLmKRkt

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 22, 2020



Final stats vs. Portland 📊@Zionwilliamson 25 pts, 4 reb@Jrue_Holiday11 20 pts, 9 ast, 4 stl@B_Ingram13 16 pts, 6 ast, 4 reb@ZO2_ 15 pts, 7 ast, 5 reb@joshhart 13 pts, 12 reb, 3-3 3PM pic.twitter.com/tHdFAorMci

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 22, 2020

Il n'en finit plus de battre les records. Dans la nuit de vendredi à samedi, au Moda Center de Portland, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les New Orleans Pelicans se sont imposés sur le parquet des Portland Trail Blazers (115-128), avec la manière. Meilleur marqueur de sa franchise, Zion Williamson a terminé avec 25 points (10/17 aux tirs, 0/0 à 3pts et 5/10 aux lancers-francs), 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 faute, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 29 minutes de jeu, dont 19 unités déjà inscrits dans le premier acte. A ses côtés, son coéquipier Jrue Holiday (29 points, 9 passes décisives) n'a pas été en reste.L'ailier (ou ailier fort) américain de 19 ans est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à marquer plus de 20 points lors de sept matchs consécutifs. Le collectif de New Orleans a été particulièrement en forme, lors de cette rencontre, avec 36 passes décisives pour 53,6% aux tirs, avec également un solide 18/34 à trois-points. Avant Williamson, le plus jeune joueur à avoir réalisé une telle prouesse auparavant était un certain Carmelo Anthony. C'était alors en 2004. Aujourd'hui âgé de 35 ans, le natif de Brooklyn est aujourd'hui pensionnaire... des Portland Trail Blazers. Contre les Pelicans, il a d'ailleurs terminé à 20 points (6/17 aux tirs, 2/6 à 3pts et 6/6 aux lancers-francs), 5 rebonds, 1 passe décisive, 4 fautes, 1 interception, 2 ballons perdus et 1 contre en 32 minutes de jeu.Pour cette fameuse rencontre de cette nuit de vendredi à samedi, Damian Lillard manquait à l'appel. Les Pelicans, qui ont mené de bout en bout et quit ont même augmenté leur avance petit à petit, ont ainsi enlevé un quatrième match lors de leurs cinq dernière sorties, ne laissant que des miettes à leur adversaire d'un soir. Onzième de la conférence Ouest, New Orleans présente désormais un bilan de 24 victoires pour 32 défaites. Huitièmes et derniers qualifiés pour les play-offs, les Memphis Grizzlies en sont à 28 victoires pour 28 défaites.